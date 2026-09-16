Vocalelli crede in Amorim: "Le premesse per migliorare ci sono tutte"
Un inizio di campionato da 8 punti in classifica, considerate tre trasferte di cui due a Torino e una a Roma con la Lazio, può essere considerato un buon bottino per il Milan di Ruben Amorim. Va poi ricordato, come se ce ne fosse la necessità, che siamo all'inizio di un nuovo ciclo: il tecnico ha bisogno di tempo, la squadra ha bisogno di tempo. Per ora si può guardare il bicchere mezzo vuoto, pur consapevoli che ci sia tanto da migliorare. Questo lo sa Amorim che vuole sfruttare anche l'Europa League per cercare di far crescere la sua squadra. Oggi Alessandro Vocalelli, sulla Gazzetta dello Sport, ne ha parlato.
MILAN, LE PREMESSE PER MIGLIORARE CI SONO TUTTE
Il commento di Alessandro Vocalelli in occasione dell'impegno di questa sera del Milan contro il Benfica: Il Milan parte con il Benfica, un avversario che Amorim conosce bene, e — al di là delle difficoltà riscontrate in queste prime gare — le premesse per migliorare ci sono tutte. Inserire tre titolari nuovi e soprattutto cambiare completamente filosofia di gioco, non è assolutamente semplice. Ma tutti i reparti — di un gruppo che lo scorso anno è rimasto fino a otto giornate dalla fine in corsa per lo scudetto — sono cresciuti di qualità, con Mario Gila, Diego Moreira e Gonçalo Ramos.
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