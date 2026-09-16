Turnover in mezzo: Modric-Rabiot verso la panchina, chi schiera Amorim contro il Benfica

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Il tecnico Ruben Amorim dovrebbe proporre del turnover controllato contro il Benfica: in mezzo al campo non ci saranno Modric e Rabiot

Nell'ultima partita del Milan, sabato contro la Lazio, per la prima volta Ruben Amorim ha schierato la coppia Luka Modric-Adrien Rabiot in mezzo al campo. Nelle prime tre uscite il francese aveva sempre agito in posizione di trequartista. La prima non è andata benissimo, specialmente per meriti della formazione biancoceleste che di fatto ha intrappolato Luka Modric nella sua gabbia di asfissiante pressione e lo ha costretto a essere sosstituito al termine del primo tempo. Sia per il croato che per il francese questa sera è prevista la partenza dalla panchina.

MODRIC E RABIOT IN PANCHINA: ECCO CHI SCHIERA AMORIM

Modric ha giocato almeno mezz'ora in tutte le prime quattro uscite stagionali, Rabiot ancora non è al 100% della condizione: per questo Amorim sfrutterà il primo impegno di Europa League contro il Benfica, questa sera alle ore 21 a San Siro, per dare un giro di riposo ai suoi due centrocampisti. Chiaramente saranno armi che potranno essere utilizzate a gara in corso, difficilmente dall'inizio. Dal 1' infatti si dovrebbe rivedere la coppia della primissima partita composta da Yunus Musah e Ardon Jashari.