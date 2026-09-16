Nuno Gomes avverte: "Il Milan di Amorim può arrivare lontano. Credetemi"

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L'ex attaccante portoghese Nuno Gomes crede enormemente nelle capacità dell'amico ed ex compagno Ruben Amorim

L'esperienza vincente di Ruben Amorim con lo Sporting Club di Lisbona ha lasciato profondamente il segno in Portogallo, tanto che sono davvero in molti quelli che credono che il vero tecnico sia quello visto alla guida dei Leoes e non quello di Manchester. L'augurio per i tifosi del Milan è proprio questo. Lo crede anche un ex compagno di Amorim, Nuno Gomes che oggi è assistente del settore internazionale del Benfica, avversario rossonero di giornata: l'ex attaccante è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

IL MILAN DI AMORIM PUÒ ARRIVARE LONTANO

Il commento di Nuno Gomes sulle ambizioni che può avere il Milan del suo ex compagno e amico Ruben Amorim: "Il Milan di Amorim può arrivare lontano. Credetemi. La squadra crescerà insieme alle sue idee e potrà competere per obiettivi molto importanti, in Italia e in Europa. Può vincere l'Europa League? Sì. E sicuramente se la giocherà fino alla fine. Credo in Ruben e nella sua squadra. Il Milan ha una storia importante e va onorata. Lui lo sa e ne terrà conto, basta dargli un po’ di fiducia. Cosa rara da voi ultimamente…"