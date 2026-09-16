Turno di riposo per Mario Gila: con il Benfica in pole c'è Filippo Terracciano

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Gila dopo aver giocato sempre, e con qualche problema fisico, godrà di un turno di riposo contro il Benfica: pronto Filippo Terracciano

Dopo le prime quattro partite ufficiali di campionato, l'acquisto con il miglior impatto è stato sicuramente Mario Gila. Il difensore spagnolo ha conquistato in pochissimo tempo i tifosi rossoneri con prestazioni importanti accompagnate spesso anche da una giusta dose di cattiveria agonistica e leadership non da poco. Un leitmotiv di questo avvio di stagione, però, sono stati anche gli infortuni: nelle prime tre di Serie A, lo spagnolo ha lasciato il campo anzitempo per problemi di natura diversa.

RIPOSO PER GILA: OGGI IN POLE FILIPPO TERRACCIANO

Per le tante partite giocate a livello energetico alto e anche per i problemi denunciati in tre uscite su quattro, oggi Mario Gila dovrebbe godere di un turno di riposo, quantomeno dall'inizio. Al posto del difensore spagnolo, il tecnico Ruben Amorim dovrebbe scegliere Filippo Terracciano che farebbe così il suo esordio stagionale da titolare. Per il resto la difesa dovrebbe completarsi come al soli con Koni De Winter e Strahinja Pavlovic. Per Tomori e Diawara ancora nessuno spazio.