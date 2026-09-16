L'opinione di Polverosi: "Milan e Juve hanno molto da perdere in questa prima parte di Europa League"
Oggi il Milan inizia il suo percorso in Europa League. Domani sarà il turno della Juventus, l'altra italiana impegnata e anche un'altra nel lotto delle favorite insieme al club rossonero. Ieri il tecnico milanista Ruben Amorim non si è nascosto dietro a un dito e ha annunciato come la competizione sia un obiettivo importante e che vuole vincere a tutti i costi. Il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, questa mattina, ha proposto le sue opinioni in merito alle ambizioni europee di Milan e Juve.
EUROPA LEAGUE, MILAN E JUVE HANNO MOLTO DA PERDERE
Il commento del collega Alberto Polverosi sul percorso di Milan e Juventus in Europa League: "La storia europea della Juventus e in particolar modo del Milan obbliga le due squadre a non sottovalutare la seconda coppa dell’Uefa. In un gruppo ristretto di favorite, la loro presenza è obbligatoria. Almeno in questa prima parte di torneo, hanno molto da perdere. Devono rimediare pure in questa coppa alla bocciatura nel campionato scorso che le ha escluse dalla Champions e per questo devono investire buone risorse (se non le migliori) già in queste prime otto sfide, anche se giocare di giovedì, il giorno che rompe tutta la settimana e scombussola i piani degli allenatori, non è proprio il massimo"
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