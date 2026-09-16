L'opinione di Polverosi: "Milan e Juve hanno molto da perdere in questa prima parte di Europa League"

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Il commento di Alberto Polverosi sulle ambizioni che il Milan e la Juventus hanno per l'Europa League, che inizia tra oggi e domani

Oggi il Milan inizia il suo percorso in Europa League. Domani sarà il turno della Juventus, l'altra italiana impegnata e anche un'altra nel lotto delle favorite insieme al club rossonero. Ieri il tecnico milanista Ruben Amorim non si è nascosto dietro a un dito e ha annunciato come la competizione sia un obiettivo importante e che vuole vincere a tutti i costi. Il giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, questa mattina, ha proposto le sue opinioni in merito alle ambizioni europee di Milan e Juve.

EUROPA LEAGUE, MILAN E JUVE HANNO MOLTO DA PERDERE

Il commento del collega Alberto Polverosi sul percorso di Milan e Juventus in Europa League: "La storia europea della Juventus e in particolar modo del Milan obbliga le due squadre a non sottovalutare la seconda coppa dell’Uefa. In un gruppo ristretto di favorite, la loro presenza è obbligatoria. Almeno in questa prima parte di torneo, hanno molto da perdere. Devono rimediare pure in questa coppa alla bocciatura nel campionato scorso che le ha escluse dalla Champions e per questo devono investire buone risorse (se non le migliori) già in queste prime otto sfide, anche se giocare di giovedì, il giorno che rompe tutta la settimana e scombussola i piani degli allenatori, non è proprio il massimo"