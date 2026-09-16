Di Marzio: "Milan-Benfica da Champions più che da Europa League"

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Il commento del collega Gianluca Di Marzio in vista della gara di questa sera tra Milan e Benfica di Europa League

Questa sera alle ore 21 il Milan farà il suo esordio stagionale in Europa League. A San Siro verrà a far visita il Benfica, formazione in cui hanno giocato Ruben Amorim (per una vita), Gonçalo Ramos e Diego Moreira. Una prima giornata della League Phase della competizione europea che sa quasi di Champions League come ricorda anche Gianluca Di Marzio nell'intervista concessa al collega Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

MILAN-BENFICA DA CHAMPIONS PIÙ CHE DA EUROPA LEAGUE

Il commento di Gianluca Di Marzio sulla sfida di questa sera tra Milan e Benfica: "Questo Milan-Benfica è una partita di Champions più che di Europa League: per il blasone delle squadre, per il fascino, per il fatto che ci sarà uno stadio praticamente pieno. Immagino che i tifosi del Milan vogliano vedere fin dall'inizio una squadra capace di imporre il proprio gioco, capace di avere un atteggiamento anche giusto. Che poi oltre a una questione di gioco, è una questione di impatto psicologico sulla partita".