San Siro si riempie, attesi 65mila spettatori per Milan-Benfica

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Questa sera a San Siro attesi 65mila spettatori per il debutto del Milan in Europa League contro il Benfica

Non sarà la Champions League, ma è comunque una competizione europea ed è soprattutto una sfida contro una squadra di tradizione. Questa sera il Milan debutta in Europa League contro il Benfica, nel primo turno della League Phase della seconda competizione continentale per importanza. Teatro della sfida sarà lo stadio di San Siro che torna a colorarsi di rossonero per una notte europea per la prima volta dal febbraio 2025, quando il Diavolo venne eliminato in Champions dal Feyenoord.

MILAN-BENFICA: ATTESI 65MILA SPETTATORI

Il Milan giocherà a San Siro solamente per la seconda volta in questa stagione: nelle prime quattro giornate di campionato, tre si sono disputate in trasferta. Anche per questo, oltre al ritorno in Europa e all'avversario, oggi lo stadio rossonero ospiterà fino a 65mila spettatori, secondo le indiscrezioni delle ultime ore. Saranno moltissimi anche i tifosi in arrivo da Lisbona: si prevedono circa 4.200 sostenitori lusitani nel settore ospiti situato nel terzo anello verde.