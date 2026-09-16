Franco Baresi sarà iscritto al Famedio di Milano: la ha approvato il Comune di Milano

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Il Capitano Franco Baresi sarà iscritto nel Famedio di Milano il prossimo 2 novembre, insieme ad altre 13 personalità del mondo milanese

Il Capitano Franco Baresi sarà iscritot nel Famedio di Milano. Si aspettava solamente l'ufficialità, ma non c'erano dubbi che l'ex difensore e vicepresidente onorario rossonero sarebbe stato insignito del più alto onore postumo concesso dalla città di Milano. Una decisione di cui si parlava sin dalle ore successive alla sua scomparsa. Ieri la Commissione consultiva del Comune di Milano ha approvato l'iscrizione di Franco Baresi al Famedio, insieme a quelli di altre 13 personalità che nelle loro vita hanno dato lustro alla città milanese.

BARESI ISCRITTO AL FAMEDIO IL PROSSIMO 2 NOVEMBRE

Franco Baresi è una delle 14 personalità milanesi che sono state approvate dalla Commissione Consultiva del Comune. Insieme a lui ci sono anche la cantante Ornella Vanoni e il sacerdonte don Antonio Mazzi. Gli altri iscritti: Rosellina Archinto (editrice), Giovanni Barbareschi (partigiano), Gianni Cervetti (politico), Giancarlo Consonni (artista), Giovanni Gastel (fotografo), Caro Ulrico Hoepli (editore), Laura Hoesc (avvocato), Gioia Marchi Falck (filantropa), Luisa Muraro (filosofa e pedagogista), Bruno Pizzul (giornalista) e Vera Vigevani Jarach (attivista). La cerimonia di iscrizione averrà il prossimo 2 novembre.