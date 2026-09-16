Bologna, Tedesco esonerato: al suo posto Palladino. Ora è ufficiale

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Il Bologna esonera Domenico Tedesco dopo quattro giornate: la panchina è stata affidata a mister Raffaele Palladino

Era nell'aria nelle ultime ore e adesso è arrivata anche l'ufficialità: Domenico Tedesco è stato esonerato dal Bologna dopo appena quattro giornate di campionato. Contestualmente, al suo posto, il club felsineo ha già annunciato Raffaele Palladino come nuovo tecnico. Siamo già a due allenatori saltati nelle prime quattro gare: dopo Fabio Grosso della Fiorentina è stata la volta dell'italo-tedesco. I rossoblù nelle prime quattro uscite hanno raccolto un solo punto: sono ancora a secco di vittorie.

TEDESCO ESONERATO, PALLADINO AL BOLOGNA: IL COMUNICATO

Il comunicato ufficiale del Bologna con la notizia dell'esonero di Tedesco e dell'ingaggio di Palladino: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali. La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico".