Nuno Gomes sicurissimo: "Date tempo ad Amorim e vi stupirà"

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Nuno Gomes ha garantito per l'amico ed ex compagno Ruben Amorim come allenatore del Milan: le sue dichiarazioni in favore del tecnico

Per Ruben Amorim la partita di questa sera contro il Benfica sarà un ritorno al passato. Il tecnico rossonero da calciatore ha giocato praticamente sempre e solo con la maglia del club di Lisbona, tranne un paio di eccezioni a inizio e fine carriera. Non può essere una partita come le altre. Di lui ha parlato anche l'ex compagno al Benfica e in Nazionale Nuno Gomes, oggi assistente del settore internazionale del club lusitano. L'ex attaccante è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport.

DATE TEMPO AD AMORIM E VI STUPIRÀ

L'ex calciatore portoghese Nuno Gomes, ex compagno di Amorim, ha parlato del tecnico rossonero in toni molto positivi: "Credo che Amorim sia un grande allenatore, adatto ai rossoneri e al calcio italiano. Porterà la squadra ad avere un’identità, un po’ come aveva fatto con lo Sporting. E poi lavorerà sodo per migliorare. Dategli tempo e vedrete che vi stupirà. Non si accontenta mai. Era così anche da calciatore. È un martello, quasi fino all’ossessione. Ma in senso positivo, eh. Sa entrare dentro la testa dei giocatori e farli rendere al meglio"