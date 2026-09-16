Nuno Gomes sicurissimo: "Date tempo ad Amorim e vi stupirà"
Per Ruben Amorim la partita di questa sera contro il Benfica sarà un ritorno al passato. Il tecnico rossonero da calciatore ha giocato praticamente sempre e solo con la maglia del club di Lisbona, tranne un paio di eccezioni a inizio e fine carriera. Non può essere una partita come le altre. Di lui ha parlato anche l'ex compagno al Benfica e in Nazionale Nuno Gomes, oggi assistente del settore internazionale del club lusitano. L'ex attaccante è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport.
DATE TEMPO AD AMORIM E VI STUPIRÀ
L'ex calciatore portoghese Nuno Gomes, ex compagno di Amorim, ha parlato del tecnico rossonero in toni molto positivi: "Credo che Amorim sia un grande allenatore, adatto ai rossoneri e al calcio italiano. Porterà la squadra ad avere un’identità, un po’ come aveva fatto con lo Sporting. E poi lavorerà sodo per migliorare. Dategli tempo e vedrete che vi stupirà. Non si accontenta mai. Era così anche da calciatore. È un martello, quasi fino all’ossessione. Ma in senso positivo, eh. Sa entrare dentro la testa dei giocatori e farli rendere al meglio"
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