Europa League, inizia la prima giornata: il programma di tutte le partite

Europa League, inizia la prima giornata: il programma di tutte le partiteMilanNews.it
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Oggi alle 07:36News
di Andrea La Manna
Il programma completo della prima giornata di Europa League con gli orari delle nove partite.

Oltre al match dei rossoneri contro il Benfica, in programma alle ore 21:00 a San Siro, nel corso della serata si giocano altre partite. Di seguito il programma completo.

EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA 

OMONIA - CELTA VIGO ore 18:45

ARARAT ARMENIA - SPARTA PRAGA ore 18:45

AC MILAN - BENFICA ore 21:00

SUNDERLAND - AZ ALKMAAR ore 21:00

STURM GRAZ - RENNES ore 21:00

BAYER LEVERKUSEN - NK CEJE ore 21:00

OLYMPIACOS - JAGELLONIA ore 21:00

HAPOEL BEERS SHEVA - DINAMO ZAGABRIA ore 21:00

ANDERLECHT - LIONE ore 21:00