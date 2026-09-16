Europa League, inizia la prima giornata: il programma di tutte le partite
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Il programma completo della prima giornata di Europa League con gli orari delle nove partite.
Oltre al match dei rossoneri contro il Benfica, in programma alle ore 21:00 a San Siro, nel corso della serata si giocano altre partite. Di seguito il programma completo.
EUROPA LEAGUE, IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA
OMONIA - CELTA VIGO ore 18:45
ARARAT ARMENIA - SPARTA PRAGA ore 18:45
AC MILAN - BENFICA ore 21:00
SUNDERLAND - AZ ALKMAAR ore 21:00
STURM GRAZ - RENNES ore 21:00
BAYER LEVERKUSEN - NK CEJE ore 21:00
OLYMPIACOS - JAGELLONIA ore 21:00
HAPOEL BEERS SHEVA - DINAMO ZAGABRIA ore 21:00
ANDERLECHT - LIONE ore 21:00
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