Ci siamo, stasera l’esordio in Europa League dei rossoneri: tutte le info su Milan-Benfica
Dopo la settimana di Champions League, da oggi parte anche l'Europa League, competizione che vede il Milan protagonista. Dopo due trasferte di fila in campionato i rossoneri torneranno questa sera nel proprio stadio per ospitare il Benfica, una delle squadre che secondo i bookmakers è la favorita per vincere la coppa.
Nella conferenza stampa di presentazione alla partita, il tecnico rossonero Amorim ha dichiarato di ritenere la competizione un obiettivo per il Milan - "Nei grandi club, e il Milan è un club enorme, non esiste un obiettivo minimo. Qualsiasi sia il risultato, se non si vince, voi sarete qui e criticherete la squadra, dicendo che è troppo poco". Potrete seguire la partita in tv su Sky, come tutte le altre gare di Europa League, o seguendo il live testuale qui su MilanNews.it.
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