Ci siamo, stasera l’esordio in Europa League dei rossoneri: tutte le info su Milan-Benfica

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Questa sera i rossoneri giocheranno a San Siro contro il Benfica nella prima gara della fase campionato dell’Europa League.

Dopo la settimana di Champions League, da oggi parte anche l'Europa League, competizione che vede il Milan protagonista. Dopo due trasferte di fila in campionato i rossoneri torneranno questa sera nel proprio stadio per ospitare il Benfica, una delle squadre che secondo i bookmakers è la favorita per vincere la coppa.

Nella conferenza stampa di presentazione alla partita, il tecnico rossonero Amorim ha dichiarato di ritenere la competizione un obiettivo per il Milan - "Nei grandi club, e il Milan è un club enorme, non esiste un obiettivo minimo. Qualsiasi sia il risultato, se non si vince, voi sarete qui e criticherete la squadra, dicendo che è troppo poco". Potrete seguire la partita in tv su Sky, come tutte le altre gare di Europa League, o seguendo il live testuale qui su MilanNews.it.