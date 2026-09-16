Milan-Benfica, diverse sorprese scelte da Amorim: la probabile formazione
Questa sera i rossoneri guidati da Ruben Amorim esordiranno in Europa League contro il Benfica. A San Siro infatti le due squadre si contenderanno i primi tre punti della competizione per dare subito un segnale alle altre competitor. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)
16 Maignan
42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi
20 Hutchinson 70 Cisse
9 G. Ramos
A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Ballottaggi: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /
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