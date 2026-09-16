Milan-Benfica, diverse sorprese scelte da Amorim: la probabile formazione

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Oggi alle 07:12News
di Andrea La Manna
Di seguito la probabile formazione dei rossoneri per il match di questa sera contro il Benfica, valido per la prima giornata di Europa League.

Questa sera i rossoneri guidati da Ruben Amorim esordiranno in Europa League contro il Benfica. A San Siro infatti le due squadre si contenderanno i primi tre punti della competizione per dare subito un segnale alle altre competitor. Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-4-2-1)

16 Maignan
42 Terracciano F. 5 De Winter 31 Pavlovic
21 Chukwueze 80 Musah 30 Jashari 33 Bartesaghi
20 Hutchinson 70 Cisse
9 G. Ramos

A disposizione: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 23 Tomori, 46 Gabbia, 34 Gila, 13 Diawara, 22 Moreira, 2 Estupinan, 12 Rabiot, 28 Comotto, 14 Modric, 56 Saelemaekers, 8 Loftus-Cheek, 11 Pulisic, 73 Camarda. Allenatore: Ruben Amorim

Ballottaggi: Jashari-Rabiot, Bartesaghi-Moreira
Indisponibili: /
Infortunati: /
Squalificati: /
Diffidati: /