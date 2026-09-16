Modric in difficoltà, Di Marzio: "Va messo nelle condizioni ideali"

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Il commento del giornalista Gianluca Di Marzio su Luka Modric e la sua posizione in campo con Ruben Amorim

Dopo la gara contro la Lazio di sabato scorso, è venuto fuori un po' il caso Luka Modric. Il fuoriclasse croato ha pagato lo schieramento a due in mezzo al campo contro il pressing asfissiante biancoceleste nella prima frazione di gioco. Se nelle prime tre partite giocare a due per il 41enne non era stato un problema, all'Olimpico sono emersi alcuni limiti fisiologici che andranno valutati con attenzione. Sul tema è intervenuto anche il giornalista Gianluca Di Marzio, ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti.

MODRIC VA MESSO NELLE CONDIZIONI IDEALI

Il commento di Gianluca Di Marzio sulla situazione di Luka Modric: "Modric va sicuramente messo nelle condizioni ideali per far vedere ancora quello che sa fare a 41 anni. Quindi, se parliamo del modulo, è chiaro che in un centrocampo a tre, se lui fa il play e due corrono vicino a lui, è meglio. Se ti metti a due contro una squadra che magari gioca a tre a centrocampo, ti crea pressione, non ti fa respirare e ti fa correre tanto a vuoto, è chiaro che poi perdi anche quella che è la capacità tecnica e la mente da fuoriclasse che ha Modric".