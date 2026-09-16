La benedizione di Nuno Gomes: "Ramos in Serie A può fare davvero bene"

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L'ex centravanti portoghese Nuno Gomes crede che Gonçalo Ramos potrà fare molto bene in Serie A con la maglia del Milan

Gonçalo Ramos sta ancora prendendo le misure con il calcio italiano. Anche per questo motivo, questa sera in Europa League contro il suo passato, per lui così caro, potrebbe essere una buona occasione per trovare una buona dose di fiducia. I tifosi del Milan stanno imparando a conoscere il loro numero 9 che, soprattutto nelle ultime due partite, pur sbattendosi molto, è stato un po' abbandonato dal resto della squadra e non è riuscito a incidere come saprebbe fare. Di Ramos ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport un ex centravanti portoghese come Nuno Gomes, oggi assistente del settore internazionale del Benfica.

UNO COME RAMOS IN SERIE A PUÒ FARE DAVVERO BENE

Nuno Gomes crede nelle potenzialità di Gonçalo Ramos anche nel campionato di Serie A: "Gonçalo Ramos, lo conosco bene. L’ho seguito da vicino fin da quando arrivò nelle giovanili del Benfica. Aveva 13 anni, era gracile e timido. Ora è diventato un uomo, oltre che un centravanti completo. Può fare molto bene, sa giocare con la squadra e si muove molto. È una punta moderna. E uno come lui in Serie A può fare davvero bene. Sono molto curioso di vedere quanti gol farà"