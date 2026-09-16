Milan-Benfica, arbitra un australiano all'esordio in una fase finale di un torneo europeo per club

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La gara tra Milan e Benfica è affidata a un arbitro australiano della Premier League che esordirà nella fase finale di un torneo europeo per club

La partita di questa sera tra Milan e Benfica sarà arbitrata da un direttore di gara australiano. A fischiare a San Siro nella gara d'esordio della League Phase di Europa League sarà il signor Jarred Gillett. La sua storia è molto particolare: dopo aver arbitrato ai massimi livelli nel suo paese e continente d'origine fino al 2018, per motivi di carriera extra-campo si trasferisce a studiare all'Università di Liverpool e viene inquadrato nella squadra degli arbitri della EFL, dalla Championship alla quarta divisione inglese. I risultati sono ottimi e gli permettono nel 2021 di essere il primo arbitro straniero a dirigere una gara di Premier League, Watford-Newcastle. Da quel momento è fisso nella massima categoria inglese dove ha raggiunto 88 presenze totali.

MILAN-BENFICA, ARBITRO ALL'ESORDIO IN EUROPA

Il rendimento dell'arbitro Gillet è stato talmente positivo nelle ultime stagioni che la UEFA ha deciso di premiarlo con una delle partite di cartello del primo turno della League Phase di Europa League: Milan-Benfica a San Siro. E non sarà una partita qualunque, perché per il direttore di gara australiano si tratta dell'esordio assoluto in una fase finale di competizioni per club europea. Nel 2023 aveva arbitrato due partite dei primi turni preliminari di Conference League, mentre l'estate successiva aveva fatto lo stesso con una gara dei preliminari di luglio in Champions League. Da stasera, invece, si fa sul serio.