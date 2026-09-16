Di Marzio: "Dei nuovi Moreira è quello che mi incuriosisce di più"

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Il giudizio del giornalista Gianluca Di Marzio sul nuovo acquisto rossonero Diego Moreira, ex Benfica e autore di una doppietta con la Lazio

Negli occhi dei tifosi del Milan ci sono ancora i due gol in due minuti di Diego Moreira, grazie ai quali il Diavolo ha pareggiato una gara che si era messa malissimo con la Lazio. Il calciatore belga, di origine portoghese ed ex settore giovanile del Benfica che oggi sfida i rossoneri a San Siro per la prima giornata della League Phase di Europa League, è un po' l'uomo copertina degli ultimi giorni ma nonostante questo non dovrebbe partire dall'inizio secondo le indiscrezioni della vigilia. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti.

MOREIRA DEI NUOVI QUELLO CHE INCURIOSISCE DI PIÙ

Il commento di Gianluca Di Marzio su Diego Moreira, l'uomo del momento in casa Milan: "Moreira mi è piaciuto molto, giocatore forte. Il Benfica ha anche un po' il dente avvelenato nei suoi confronti, perché lui lasciò il club a zero. Quando aveva 17 anni, sulla spinta anche un po' del papà, che era un ex giocatore, decise di accettare una proposta molto più alta del Chelsea. Non so se vale quei 50-60 milioni di trasferimento, però è un giocatore che ha potenzialità. La Roma aveva offerto 35 più 10 più la percentuale di rivendita, quindi era un giocatore comunque attenzionato, seguito da tanti club. Mi ha sorpreso vederlo a destra: mi piace più a sinistra, però può giocare da tutte e due le parti, quindi è un giocatore che può sfruttare questo suo mancino importante. È un giocatore che ha intensità, che ha velocità. Dei nuovi del Milan è quello che mi incuriosisce di più".