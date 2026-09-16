Nuno Gomes: "Cisse farà strada: ha l'irriverenza del grande campione"

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Nuno Gomes indica i tre giocatori che più lo intrigano tra quelli del Milan a disposizione di Ruben Amorim

L'esordio del Milan nell'Europa League 2026/2027 sarà subito vertiginoso: a San Siro arriva il Benfica, una delle sfide più ostiche nel calendario rossonero europeo. Per l'occasione la Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex calciatore della nazionale portoghese e del club di Lisbona, il centravanti Nuno Gomes, ex compagno e amico anche di Ruben Amorim, che oggi ricopre il ruolo di assistente per il settore internazionale tra le fila del club lusitano.

NUNO GOMES: CISSE FARÀ STRADA

L'ex attaccante portoghese Nuno Gomes, con un passato in Italia, ha indicato quali sono i giocatori rossoneri che lo intrigano maggiormente: "Chi mi piace del Milan oltre a Ramos? Faccio tre nomi. Il primo che mi ha stupito è Cisse, ha una personalità e un’irriverenza da grande campione. Farà strada. Non ha paura, punta e salta l’uomo, qualità rara al giorno d’oggi. Poi vorrei citare Musah e Moreira. Con Amorim possono migliorare molto: hanno energia, esplosività e corsa"