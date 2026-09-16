Rui Costa: "Ecco cosa auguro ad Amorim. Ramos grandissimo giocatore, Moreira bravissimo"

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Le parole di Manuel Rui Costa sui giocatori o l'allenatore del Milan che sono stati ex calciatori del Benfica

Manuel Rui Costa oggi vivrà una partita del cuore: a San Siro alle ore 21, in occasione della prima giornata di League Phase di Europa League, si scontreranno Milan e Benfica. Ex giocatore rossonero e attuale presidente del club portoghese, Rui Costa a margine del pranzo UEFA con le delegazioni dei due club è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti. Queste le sue parole sugli ex Benfica che giocano al Milan: Diego Moreira, Ruben Amorim e Gonçalo Ramos.

Le dichiarazioni su Diego Moreira e Ruben Amorim: "Moreira è un bravissimo giocatore. Consiglio ad Amorim? Non ne ha bisogno. Gli auguro come minimo di riuscire a vincere quello che sono riuscito a vincere io nel mio periodo qua al Milan. Ma come minimo"

Il giudizio sull'attaccante rossonero ex Benfica Gonçalo Ramos: "È un grandissimo giocatore, lo abbiamo creato noi quindi è un grandissimo giocatore"