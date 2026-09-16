Altafini: "Ero stufo di Leao: sembra che giochi per farti un favore"

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Le parole di Altfini sul Milan di oggi e su Rafael Leao, criticato duramente dall'ex attaccante rossonero

Oggi si gioca Milan-Benfica, prima giornata della League Phase di Europa League. La mente non può volare indietro nel tempo, alla finale di Coppa dei Campioni 1962/1963 vinta 2-1 dai rossoneri contro i portoghesi grazie a una doppietta di Josè Altafini. Ed è proprio l'ex attaccante milanista il protagonista dell'intervista di oggi sulla Gazzetta dello Sport, in occasione proprio della sfida al Benfica. Tra le altre cose Altafini ha parlato del Milan di oggi, non risparmiando qualche commento duro.

LEAO SEMBRA CHE GIOCHI PER FARTI UN FAVORE

Il commento di Josè Altafini sul Milan di oggi, con una critica non troppo velata a Rafael Leao: "Questo Milan non lo so, mi sembra abbia preso tanti giocatori che non danno impulso, anche se Gila è molto bravo. Se pensiamo che con Kessie, Tonali e Theo era fortissimo... Leao ero già stufo di vederlo, sembra che giochi per farti un favore”.