Ramos e la maglia numero 9 del Milan: "E' pesante da indossare, ma sono orgoglioso di averla ricevuta"

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L'attaccante rossonero Gonçalo Ramos ha spiegato perchè ha scelto il Milan e cosa significa indossare la maglia numero 9 del Diavolo

Intervistato dal sito dell'UEFA, Gonçalo Ramos ha parlato così della sua scelta di trasferirsi al Milan: "La dimensione del Milan è stata sicuramente un fattore importante, ma per me contano molto anche la filosofia calcistica dell’allenatore e il progetto del club per i prossimi anni. Ho sentito che il Milan credeva in me e voleva che facessi parte della squadra: è stata una delle ragioni principali per cui ho scelto di venire qui.

La maglia numero 9? È una maglia 'pesante' da indossare, ma soprattutto sono orgoglioso di averla ricevuta. Il fatto che il club mi abbia affidato una maglia così leggendaria dimostra la fiducia che ripone in me. È una grande responsabilità, che affronto con orgoglio e determinazione per rappresentare al meglio il Milan".