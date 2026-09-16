Europa League, tra oggi e domani si gioca la prima giornata: ecco tutte le partite
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Tra oggi e domani si giocherà la prima giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-2027. Alle 21 in campo anche il Milan contro il Benfica
Tra oggi e domani si giocherà la prima giornata della fase campionato dell'Europa League 2026-2027. Queste tutte le partite in programma:
Mercoledì 16 settembre
Ararat-Armenia - Sparta Praha (18:45)
Omonia - Celta (18:45)
Milan - Benfica
Leverkusen - Celje
Hapoel Beer-Sheva - GNK Dinamo
Olympiacos - Jagiellonia
Anderlecht - Lyon
Sturm Graz - Rennes
Sunderland - AZ Alkmaar
Giovedì 17 settembre
OFI Crete - Hoffenheim (18:45)
Levski Sofia - Salzburg (18:45)
Beşiktaş - Marseille
Celtic - Ferencváros
Crystal Palace - Lech Poznań
Viktoria Plzeň - Union SG
Juventus - N.E.C.
Lillestrøm - Torreense
Real Sociedad - Bournemouth
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