Coppa Italia, Genoa e Fiorentina completano il quadro degli ottavi di finale

Coppa Italia, Genoa e Fiorentina completano il quadro degli ottavi di finale
Oggi alle 15:48News
di Francesco Finulli
Genoa e Fiorentina chiudono il programma dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: tabellone completo per gli ottavi di finale

Nella serata di ieri il Genoa e la Fiorentina hanno completato il quadro degli ottavi di finale, con le vittorie ottenute rispettivamente contro il Sudtirol (1-0) e nel Derby toscano contro il Pisa (3-0). Così il tabellone ha preso la sua forma e ora tutti gli accoppiamenti sono definiti. Il Milan è nella parte sinistra, affronterà il Monza e poi eventualmente ai quarti di finale la vincente tra Como e Cremonese: in questa parte c'è anche l'Inter che si potrà sfidare al massimo nella semifinale.

COPPA ITALIA, IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE

Di seguito si riporta il tabellone completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocheranno tra dicembre e gennaio.

PARTE SINISTRA

Inter-Genoa
Bologna-Palermo
Como-Cremonese
Milan-Monza

PARTE DESTRA

Roma-Hellas Verona
Juventus-Sassuolo
Atalanta-Udinese
Napoli-Fiorentina