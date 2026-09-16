Coppa Italia, Genoa e Fiorentina completano il quadro degli ottavi di finale
Nella serata di ieri il Genoa e la Fiorentina hanno completato il quadro degli ottavi di finale, con le vittorie ottenute rispettivamente contro il Sudtirol (1-0) e nel Derby toscano contro il Pisa (3-0). Così il tabellone ha preso la sua forma e ora tutti gli accoppiamenti sono definiti. Il Milan è nella parte sinistra, affronterà il Monza e poi eventualmente ai quarti di finale la vincente tra Como e Cremonese: in questa parte c'è anche l'Inter che si potrà sfidare al massimo nella semifinale.
COPPA ITALIA, IL TABELLONE DEGLI OTTAVI DI FINALE
Di seguito si riporta il tabellone completo degli ottavi di finale di Coppa Italia, che si giocheranno tra dicembre e gennaio.
PARTE SINISTRA
Inter-Genoa
Bologna-Palermo
Como-Cremonese
Milan-Monza
PARTE DESTRA
Roma-Hellas Verona
Juventus-Sassuolo
Atalanta-Udinese
Napoli-Fiorentina
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