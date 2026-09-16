Amorim sfida il suo passato: grande ex giocatore e rivale del Benfica

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Ruben Amorim ha legato la sua storia a quella dal Benfica: come protagonista da calciatore e come rivale da allenatore

Oggi per Ruben Amorim, allenatore del Milan, non può essere una partita come le altre. Del resto il tecnico lusitano ha legato al Benfica praticamente tutta la sua carrirera da calciatore. Dopo cinque anni tra le fila del Belenses, Amorim ha giocato per sette stagioni nel Benfica, in tre parentesi diverse: ci sono stati due prestiti infatti al Braga e all'Al-Wakrah. In totale ha giocato 154 partite e segnato 6 gol, vincendo diversi titoli: 4 Campionati, 1 Coppa e 1 Supercoppa di Portogallo e 6 Coppe di Lega.

Allo stesso tempo, però, Ruben Amorim è stato anche grande avversario, specialmente nel dopo carriera da avversario del Benfica. Per quattro anni, infatti, il tecnico portoghese ha guidato i rivali cittadini dello Sporting Club di Lisbona portandoli alla vittoria di 2 Campionati, 1 Supercoppa e 2 Coppe di Lega portoghese. Da tecnico ha sfidato il Benfica 13 volte totali e il bilancio recita: 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte.