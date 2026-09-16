Vocalelli: "Il recupero di Pulisic può fare la differenza"
Oggi il Milan inizia la sua campagna europea contro il Benfica. Nella conferenza stampa della vigilia, Ruben Amorim non ha pensato a nascondersi sottolineando che il club rossonero parte per vincere l'Europa League. Effettivamente il Diavolo, insieme alla Juventus e al Bayer Leverkusen, è la squadra indicata tra le favorite. Nella Gazzetta dello Sport oggi in edicola il giornalista Alessandro Vocalelli ha ragionato sull'eventualità che il Milan possa trionfare in Europa.
IL RECUPERO DI CHRISTIAN PULISIC PUÒ FARE LA DIFFERENZA
Alessandro Vocalelli ragiona su come potrà migliorare il Milan e come potrà anche competere a livello europeo in questa stagione: "Il recupero di alcune pedine fondamentali, come Christian Pulisic, e l’abitudine al calcio che vuole Amorim possono fare la differenza. Senza contare che a livello europeo il Milan può mettere sul tavolo l’esperienza di alcuni giocatori cardine: da Mike Maignan a Luka Modric, da Adrien Rabiot a Gonçalo Ramos".
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