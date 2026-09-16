Milan-Benfica, una classica del calcio europeo, torna dopo 19 anni in gare ufficiali
Il debutto del Milan in Europa League, in occasione della prima giornata della League Phase, mette di fronte ai rossoneri il Benfica, un'altra grande squadra storica del calcio continentale. La sfida tra la formazione milanista e quella portoghese si può tranquillamente definire come una classica del calcio europeo: per ben due volte è stata la finale di Coppa dei Campioni, nel 1963 (la prima del Diavolo) e nel 1990. In entrambe le occasioni ha vinto il Milan.
MILAN-BENFICA TORNA DOPO 19 ANNI
In totale i precedenti tra Milan e Benfica sono sette, di cui due come detto in finale di Coppa dei Campioni, il secondo e il terzo incontro tra le due squadre. La prima sfida invece risale al 1956 in occasione della semifinale di Coppa Latina, con una vittoria per 4-2 del Diavolo. Il bilancio complessivo è 5 vittorie rossonere e 2 pareggi. L'ultimo incrocio in gare ufficiali risale a 19 anni fa, nella fase a gironi della Champions League 2006/2007: la gara di andata a San Siro è finito 2-1 per il Diavolo, quella di ritorno a Benfica 1-1.
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