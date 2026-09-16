L'augurio di Rui Costa: "Speriamo di ritrovare il Milan in finale"

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Manuel Rui Costa, presidente del Benfica ma anche ex giocatore del Milan, si augura di poter incontrare i rossoneri nella finale di Europa League

Non è una partita come le altre quella di questa sera per Manuel Rui Costa. L'ex fuoriclasse portoghese ha giocato cinque meravigliose stagioni con la maglia del Milan, prima di rientrare al Benfica dove, a fine carriera, è diventato anche il presidente del club. Oggi due delle squadre del suo cuore si affronteranno per la prima giornata della League Phase di Europa League. Il dirigente portoghese è stato intervistato al suo arrivo al pranzo UEFA tra le delegazioni dei due club. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le sensazioni di Manuel Rui Costa e l'augurio per questa campagna di Europa League: "È ovviamente molto speciale ma con la responsabilità di rappresentare una squadra come presidente e con il sentimento di gratitudine per una squadra che mi ha dato tanto... Quindi un piacere e una sensazione strana: da una parte è un piacere giocare contro una squadra che senti tua, dall'altra non è mai bellissimo. Però così ha deciso il sorteggio, in una competizione che non è quella a cui entrambe le squadre sono abituate. Speriamo che la prima giornata e l'ultima giornata di questa Europa League si ripetano proprio con le stesse squadre"