Di Marzio: "Ramos ha bisogno di rifornimenti in area di rigore, va supportato in maniera diversa"

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Il giudizio di Gianluca Di Marzio sul centravanti rossonero Gonçalo Ramos

Gonçalo Ramos ha sperimentato un po' di alti e bassi nelle prime quattro gare ufficiali con la maglia del Milan. In particolare ha fatto discretamente la prima gara con il Torino, bene la seconda con il Venezia, non bene contro la Juventus e male contro la Lazio. Il centravanti portoghese deve ancora trovare la sua dimensione in un calcio molto diverso rispetto a quello a cui è sempre stato abituato, portoghese e francese. Ospite del canale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Gianluca Di Marzio ha espresso il suo giudizio in merito a Gonçalo Ramos.

Il giudizio di Gianluca Di Marzio sulle prime uscite ufficiali di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan: "Ramos secondo me è un giocatore forte che ha bisogno di rifornimenti in area di rigore. È un giocatore che quando la palla è lì in area fa gol, l'ha dimostrato col PSG. In tante partite che il PSG non sbloccava, metteva dentro Ramos: gol. E in gare decisive: finali di Supercoppa, gare di Champions… È vero che non era un titolare, perché il PSG giocava senza punti di riferimento, ma quando entrava lui comunque lasciava sempre il segno. Quindi ha bisogno, secondo me, di una squadra che lo supporti in maniera diversa".