Milan-Benfica, info mobilità da ATM: M1 e M5 chiudono più tardi
In occasio di Milan-Benfica di questa sera ATM ha previsto un potenziamento di alcune linee del servizio per facilitare gli spostamenti dei tifosi da e per lo stadio di San Siro. Nel dettaglio:
- M1. Treni in servizio da Lotto verso Sesto (non al contrario). Ultima partenza da Lotto alle 00:45.
- M5. Treni in servizio tra San Siro Stadio e Bignami. Ultima partenza all' 1 dai capolinea.
- Chiudono invece al solito orario le linee M2, M3, M4 e le tratte M1 Pagano-Bisceglie, Lotto-Rho e Sesto > Lotto.
Le stazioni di Segesta e Ippodromo chiudono sul finire della partita per facilitare il rientro dei tifosi in uscita dallo stadio.
Un servizio di navette collega lo stadio e il parcheggio di Lampugnano. Il parcheggio chiude all’ 1:30.
A Lampugnano le navette fermano in via Natta, all'altezza dell'uscita pedonale della stazione del metrò
A San Siro le navette fermano in via Achille, all'angolo con via Tesio
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