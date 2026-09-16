Milan, James Fontanella-Khan sarà il nuovo Chief Corporate Affairs Officer

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Nuovo ingresso in società per il Milan di Cardinale

Nuovo ingresso di peso nella struttura operativa del Milan. James Fontanella-Khan, attuale US Finance Editor del Financial Times, lascerà il quotidiano finanziario britannico dopo oltre vent’anni per entrare nel club rossonero con il ruolo di Chief Corporate Affairs Officer. A riportarlo è Breaker Media, testata statunitense con sede a New York specializzata in media, business e finanza.

Secondo la ricostruzione, Fontanella-Khan resterà al Financial Times fino alla fine di ottobre, prima di iniziare la nuova esperienza professionale al fianco di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners. Il nuovo dirigente dovrebbe dividere il proprio tempo tra Milano e New York, occupandosi degli affari societari del club in una fase particolarmente importante per i progetti della proprietà americana.

Fontanella-Khan è una figura di primo piano nel panorama dell'informazione finanziaria internazionale. Nell’aprile 2025 era stato promosso dal Financial Times a US Finance Editor, con la responsabilità della copertura dei principali gruppi di Wall Street, oltre che dei settori del private equity, dell’asset management e degli hedge fund. In precedenza aveva ricoperto, tra gli altri, il ruolo di US Corporate Finance and Deals Editor.

Entrato al Financial Times nel 2005, nel corso della sua carriera ha lavorato tra Londra, Bruxelles, India e Stati Uniti, costruendo negli ultimi anni una squadra dedicata alla finanza americana e alle principali operazioni societarie. Il futuro dirigente rossonero ha inoltre un legame personale con il mondo del calcio: prima di intraprendere definitivamente la carriera giornalistica aveva infatti giocato come portiere nel settore giovanile di un club di Serie A, tra la seconda metà degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila. Secondo Breaker Media, negli ultimi anni Fontanella-Khan avrebbe inoltre rifiutato proposte professionali da Politico e Semafor, scegliendo ora di lasciare il giornalismo per passare direttamente dall’altra parte della scrivania.

L'ingresso di Fontanella-Khan si inserisce in una fase nella quale RedBird e Cardinale stanno lavorando su diversi dossier strategici legati al Milan e ai propri investimenti nei settori dello sport e dei media.

Il nuovo dirigente conosce già molto bene il fondatore di RedBird sul piano professionale. Proprio nel marzo 2026 aveva firmato per il Financial Times una lunga intervista a Cardinale realizzata a Milanello, nella quale erano stati affrontati, tra gli altri temi, la gestione del club rossonero, il progetto per il nuovo stadio e la strategia dell’investitore statunitense nel settore sportivo.

Il suo arrivo rappresenterebbe così un innesto di alto profilo nella struttura corporate rossonera: un professionista con oltre vent’anni di esperienza nell’informazione finanziaria internazionale, una conoscenza approfondita di Wall Street, private equity e operazioni di M&A, oltre a un rapporto professionale già consolidato con il mondo RedBird.