Milan, Karetsas nel mirino: servono 40 milioni, ma prima bisogna cedere

Milan, Karetsas nel mirino: servono 40 milioni, ma prima bisogna cedere
Oggi alle 10:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Milan è ufficialmente entrato in corsa per Konstantinos Karetsas, ma prima di provarci seriamente c'è bisogno di liberare risorse

Come anticipato anche da MilanNews.it negli scorsi giorni (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione), il Milan è entrato ufficialmente nella corsa a Konstantinos Karetsas, ma per convincere il Genk a cedere il giovane talento greco serviranno circa 35-40 milioni di euro. Non solo l'ostacolo valutazione, c'è anche da superare quello della concorrenza, con il Borussia Dortmund squadra ad oggi in vantaggio nella corsa al classe 2007. 

Karetsas piace anche a Gerry Cardinale e Ruben Amorim, che lo considera ideale per aumentare la qualità sulla trequarti. Prima di affondare il colpo sul ragazzo, però, il Milan dovrà prima cedere alcuni degli esuberi della rosa liberando così risorse dopo gli importanti investimenti fatti per Gonçalo Ramos e Mario Gila.