Milan, Karetsas nel mirino: servono 40 milioni, ma prima bisogna cedere
Come anticipato anche da MilanNews.it negli scorsi giorni (CLICCA QUI per leggere l'anticipazione), il Milan è entrato ufficialmente nella corsa a Konstantinos Karetsas, ma per convincere il Genk a cedere il giovane talento greco serviranno circa 35-40 milioni di euro. Non solo l'ostacolo valutazione, c'è anche da superare quello della concorrenza, con il Borussia Dortmund squadra ad oggi in vantaggio nella corsa al classe 2007.
Karetsas piace anche a Gerry Cardinale e Ruben Amorim, che lo considera ideale per aumentare la qualità sulla trequarti. Prima di affondare il colpo sul ragazzo, però, il Milan dovrà prima cedere alcuni degli esuberi della rosa liberando così risorse dopo gli importanti investimenti fatti per Gonçalo Ramos e Mario Gila.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan