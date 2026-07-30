Serginho: "L'anno scorso si poteva vincere lo Scudetto. Se Amorim creerà una famiglia in spogliatoio..."
Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.
Che impressione ha avuto di Amorim e dell’atmosfera che ha creato?
"Ha fatto un lavoro bellissimo allo Sporting Lisbona, poi a Manchester è successo quello che è successo perché lì è difficile ottenere risultati. Mi auguro che qui al Milan Amorim possa trovare il suo modo di giocare, di portare allegria, successi e bel gioco, perché il tifoso rossonero non è abituato solamente alla vittoria. Sta avendo il tempo di adattarsi alla nuova cultura e spero davvero che faccia tornare il Milan a essere protagonista".
È giusto sognare la seconda stella oppure serve più calma?
"Io cerco di essere sempre molto positivo e di vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo scorso anno il Milan ha avuto una possibilità grandissima di vincere lo scudetto perché se non avessimo perso tanti punti con le medio-piccole, soprattutto in casa, avremmo lottato fino all’ultima giornata e il campionato non si sarebbe così, come a febbraio nessuno poteva immaginare. Milan, Juve e Inter devono sempre puntare al massimo. Anche se le altre hanno un gruppo sulla carta più preparato e che gioca insieme da tanto tempo, noi abbiamo una maglia pesantissima. Se il mister farà diventare il Milan una famiglia, dentro il campo e nello spogliatoio, allora..."
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