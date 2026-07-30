Serginho: "L'anno scorso si poteva vincere lo Scudetto. Se Amorim creerà una famiglia in spogliatoio..."

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Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Serginho, ex calciatore del Milan presente in tournée con i rossoneri in quanto Legend del club, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport.

Che impressione ha avuto di Amorim e dell’atmosfera che ha creato?

"Ha fatto un lavoro bellissimo allo Sporting Lisbona, poi a Manchester è successo quello che è successo perché lì è difficile ottenere risultati. Mi auguro che qui al Milan Amorim possa trovare il suo modo di giocare, di portare allegria, successi e bel gioco, perché il tifoso rossonero non è abituato solamente alla vittoria. Sta avendo il tempo di adattarsi alla nuova cultura e spero davvero che faccia tornare il Milan a essere protagonista".

È giusto sognare la seconda stella oppure serve più calma?

"Io cerco di essere sempre molto positivo e di vedere il bicchiere mezzo pieno. Lo scorso anno il Milan ha avuto una possibilità grandissima di vincere lo scudetto perché se non avessimo perso tanti punti con le medio-piccole, soprattutto in casa, avremmo lottato fino all’ultima giornata e il campionato non si sarebbe così, come a febbraio nessuno poteva immaginare. Milan, Juve e Inter devono sempre puntare al massimo. Anche se le altre hanno un gruppo sulla carta più preparato e che gioca insieme da tanto tempo, noi abbiamo una maglia pesantissima. Se il mister farà diventare il Milan una famiglia, dentro il campo e nello spogliatoio, allora..."