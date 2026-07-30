News MN - Pulisic tornato a Milanello: da oggi ricomincia ad allenarsi. Punta il Torino

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Christian Pulisic, attorno alle ore 10:00, ha fatto ritorno a Milanello.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Christian Pulisic, attorno alle ore 10:00, ha fatto ritorno a Milanello per iniziare la nuova stagione in rossonero; l'americano, da oggi, prenderà parte ad allenamenti in solitaria in attesa del rientro dei compagni da Perth e per recuperare dall'edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone subito nell'ultima sfida del Mondiale tra gli Stati Uniti e il Belgio. Amorim punta ad averlo a disposizione per la prima partita di campionato contro il Torino.

Le parole di Amorim su Pulisic

Le parole di Ruben Amorim su Pulisic durante la conferenza stampa di presentazione non lasciano dubbi sull'importanza del giocatore americano nel nuovo progetto tattico rossonero: "Pulisic è veramente un calciatore di grande grande talento. Si è fatto male ai Mondiali, bisognerà capire. Ma è perfetto per come è fatto il calcio in Italia, con le squadre che si difendono bene: può fare la differenza con la D maiuscola. Ho le idee chiare su cui voglio vederlo giocare. Con il piede destro sul lato sinistro, ma anche sull'altro lato. Anche se lo voglio tra le linee, non con i piedi sulla linea. È benvoluto nel club, c'è tutto il team dietro per sfruttarlo al massimo. Per noi è molto importante".