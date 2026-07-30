News MN - Da Perth: Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo. Prima seduta dopo la contusione di Milanello

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Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina.

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, Christopher Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo questa mattina a Perth, dopo aver saltato l'amichevole contro il Celtic a causa di un fastidio fisico in seguito ad una contusione che gli aveva provocato un lieve risentimento muscolare.

Il retroscena di Ordine su Nkunku

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso sull'inizio di stagione del nuovo Milan: "In questo nuovo Milan c’è un solo aspetto che sembra funzionare perfettamente e credo rappresenti la giusta predisposizione alla prossima stagione. Mi riferisco alla perfetta sintonia tra staff tecnico e società. Purtroppo l’anno scorso fin dal primo giorno il Milan è apparso diviso due fazioni una contro l’altra armata. A tal punto da far arrivare alla nostra attenzione durante il mercato di gennaio una sorta di battuta-monito pronunciata dall’ad Furlani “adesso cedo anche Nkunku!”. A Napoli, a giudicare dalla prima conferenza stampa, si è capito perfettamente che Max Allegri ha trovato un blocco unico tra ADL e i suoi collaboratori, grazie anche alla frase “al mercato provvede la società” che significa restituire il volante al club rimasto nei due anni di Conte un po’ ai margini da questo punto di vista. Così sembra avviato questo Milan. Cardinale e Amorim sono sulla stessa lunghezza d’onda a proposito di cessioni e di nuovi arrivi ed è questa una condizione essenziale per poter iniziare al meglio il lavoro".