Banda non si trova. Il Lecce: "Preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio"

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Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, si è così espresso sul caso Lameck Banda.

Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Stefano Trinchera, direttore sportivo del Lecce, si è così espresso sul caso Lameck Banda, irreperibile per chiunque - club, moglie ed entoruage - ormai da un paio di settimane: “Ormai da due settimane non abbiamo più notizie di Banda, così come non ne hanno i suoi agenti. Iniziamo tutti ad essere preoccupati che possa essere accaduto qualcosa che non c’entri col calcio. La squadra che lo voleva, da confidenze raccolte, è ormai andata oltre facendo offerte ad altri calciatori con gli stessi suoi parametri e quindi non sarebbe più intenzionata a prenderlo. Inizio a pensare che dietro questa vicenda non ci sia una strategia per ottenere dal Lecce chissà cosa, piuttosto che esista qualche problematica personale. Purtroppo abbiamo iniziato a pensare anche noi in questa direzione, perché quello che sta succedendo è qualcosa di molto anomalo”.

La situazione contrattuale di Banda

Secondo La Gazzetta dello Sport, nel contratto di Banda, che scadeva lo scorso giugno, "era prevista un'opzione unilaterale in favore del Lecce, che poteva prolungare l'accordo fino a giugno 2027. Nei mesi scorsi, con Corvino ancora al comando dell'area tecnica, i giallorossi avevano provato in diverse occasioni a trovare un accordo che soddisfacesse entrambe le parti, ma così non è stato. E allora, piuttosto che perdere il giocatore a parametro zero, il Lecce ha attivato la clausola per il prolungamento annuale".