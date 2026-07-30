Retroscena Leao: a cena a Perth, ha detto ai compagni: "Mi siete mancati"

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Monica Colombo, giornalista, ha raccontato sul Corriere della Sera un retroscena riguardante l'arrivo a Perth di Rafael Leao, attaccante del Milan.

Monica Colombo, giornalista, ha raccontato sull'edizione odierna del Corriere della Sera un retroscena riguardante l'arrivo a Perth di Rafael Leao: "Il Milan è già a Perth e ieri ha accolto Gonçalo Ramos e riabbracciato Leao. Rafa è arrivato in Australia con una borsa griffatissima rosa, è stato accolto nella hall dell’hotel dagli ex rossoneri Panucci e Serginho e ha conosciuto il nuovo staff tecnico. Ha scherzato con i compagni a cena: «Ehi, mi siete mancati». Ma sarebbe disonesto dire che la frattura si è ricomposta: Leao continua ad avere il desiderio di cambiare aria e il Milan aspetta solo i proventi della sua cessione per far decollare il mercato".

Le ultime da Fabrizio Romano su Leao

Fabrizio Romano, esperto di mercato, si è così espresso in uno spazio di mercato su PursulaBet sul futuro di Rafael Leao: "Le trattative restano aperte anche dopo la visita della dirigenza del Fenerbahce a Milano: i turchi vogliono acquistare Rafael Leao. Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha detto in maniera chiara durante l'incontro che non c'è possibilità di accettare un prestito con diritto di riscatto, ma che l'unica opzione per concludere positivamente la trattativa è con una cessione a titolo definitivo per almeno 50 milioni di euro. Leao lascerà il Milan in estate e il Milan vuole cedere Leao. Il Fenerbahce rimane interessato, ma sul portoghese è interessato anche il Galatasaray; al momento non risultano interessamenti né dalla Premier League né dalla Liga".