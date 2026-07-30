Calendario estivo rossonero: cancellato l'allenamento congiunto col Perth Glory, l'Inter la prossima sfida
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Il programma delle amichevoli estive del Milan. Ora arriva l'Inter
Dopo il pareggio per 2-2 in casa dei campioni di Scozia del Celtic, i rossoneri sono volati a Perth per la tournée in Australia. Di seguito il programma dei prossimi impegni rossoneri: la squadra di Amorim ha cancellato l'allenamento congiunto a porte chiuse del 1 agosto contro il Perth Glory. La prossima amichevole sarà quella contro l'Inter.
rMILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE
Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth
Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia
Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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