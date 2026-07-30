Calendario estivo rossonero: cancellato l'allenamento congiunto col Perth Glory, l'Inter la prossima sfida

vedi letture

Il programma delle amichevoli estive del Milan. Ora arriva l'Inter

Dopo il pareggio per 2-2 in casa dei campioni di Scozia del Celtic, i rossoneri sono volati a Perth per la tournée in Australia. Di seguito il programma dei prossimi impegni rossoneri: la squadra di Amorim ha cancellato l'allenamento congiunto a porte chiuse del 1 agosto contro il Perth Glory. La prossima amichevole sarà quella contro l'Inter.

rMILAN, IL PROGRAMMA DELLE AMICHEVOLI ESTIVE

Milan-Inter: mercoledì 5 agosto, Optus Stadium - Perth

Chelsea-Milan: domenica 9 agosto, Gelora Bung Karno Stadium - Indonesia

Manchester United-Milan: sabato 15 agosto, Tarczynski Arena - Breslavia