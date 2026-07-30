Ieri secondo giorno di lavoro a Perth per il Milan. Arrivati in ritiro Leao e Ramos. Anche oggi allenamento

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Questo il racconto del programma in Australia di ieri del Milan. Da segnale l'arrivo in ritiro di Rafael Leao e Gonçalo Ramos

Quella di ieri è stata la seconda giornata a Perth per il Milan che, come da programma, ha svolto una seduta di allenamento al pomeriggio con inizio alle 15.30, presso il Sam Kerr Football Center. Protagonisti di giornata sono stati le bambine e i bambini arrivati da diverse città dell'Australia per partecipare alla grassroots social activity, nel campo di fianco a quello della Prima Squadra. Ad accogliere i giovani talenti sono state le Legends Serginho e Christian Panucci che hanno dato loro consigli e suggerimenti. Non sono mancate le foto di rito. Ad aggiungere entusiasmo è arrivato anche Mister Ruben Amorim, accompagnato da Christian Comotto, Youssouf Fofana, Yunus Musah e Fikayo Tomori per un momento di saluto.

Prima dell'apertura del camp Serginho e Panucci, insieme al Premier della Western Australia Roger Cook e alla Deputy Premier Rita Saffioti, hanno incontrato la stampa per sottolineare l'importanza della presenza di AC Milan a Perth sia per lo sport che per lo sviluppo delle attività cittadine e momenti di confronto con la comunità locale. In serata, la squadra è stata raggiunta dai nazionali portoghesi Gonçalo Ramos e Rafael Leao. Per oggi il programma della squadra prevede un allenamento programmato alle ore 12.30 (6.30 italiane, ndr).