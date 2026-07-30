MN - Chaka Traorè: "Dopo la partenza di Pioli ci sono stati dei problemi in società, cose nelle quali noi giocatori non eravamo coinvolti"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'ex attaccante del Milan Chaka Traorè, incontrato in Lussemburgo alla vigilia della sfida europea del suo Partizan Belgrado. L'esterno ivoriano, protagonista con due gol nel gennaio 2024 contro Cagliari (Coppa Italia) ed Empoli (Serie A), ha ripercorso la sua esperienza in rossonero, parlando del rapporto con il club, dello spazio concesso ai giovani e della sua crescita personale.

Con Fonseca, Conceição e Allegri neanche un minuto. Hai avuto modo di parlare con loro?

"Dopo la partenza di Pioli ci sono stati dei problemi in società, cose nelle quali noi giocatori non eravamo coinvolti. Sono stati momenti di ricostruzione, ma noi calciatori pensavamo solo a dare il massimo in campo per difendere i colori del Milan con orgoglio. Al di là di questi cambiamenti all'interno della società, noi non c'entravamo niente. Però sì, ho avuto modo di parlare con alcuni allenatori, come Fonseca, che mi spiegava determinate cose, e anche con Conceição, con cui tra l'altro abbiamo vinto una Supercoppa Italiana a Riyad. Facevo parte di quel gruppo ed ero contento. Però non nego che mi sarebbe piaciuto partecipare e giocare di più. Allo stesso tempo, però, la squadra aveva vinto un trofeo ed ero comunque felice".