Capello: "Dimissioni Maldini? Me lo aspettavo. Dopo aver promesso loro tanto, si sono sentiti usati"

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Fabio Capello è stato l'allenatore di Paolo Maldini e conosce bene il carattere dell'ex difensore rossonero. Sa che Paolo non accetterebbe mai compromessi. E' sempre stato così per tutta la carriera. E infatti sulle dimissioni di Maldini da direttore tecnico dell'Italia, Capello ha detto: "Me lo aspettavo. Dopo aver promesso loro tanto, si sono sentiti usati. Sì hanno caratteri forti, ma non credo avessero bisogno di essere protagonisti: avevano accettato dopo essere stati assicurati sull’indipendenza delle scelte, quindi conoscendoli mi sembrano normalissime le dimissioni".

L'idea Pirlo? "A me piaceva, era un'idea nuova: solo cercando vie nuove si può far qualcosa di diverso, altrimenti si torna indietro. Hanno cercato queste altre vie, adesso si prende la scorciatoia per tornare sulla stessa strada", ha detto l'ex allentore alla Gazzetta dello Sport,