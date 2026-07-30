Paganini dubbioso: "Credo poco al ritorno di Theo Hernandez in Italia"

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Theo Hernandez è stato accostato a Napoli e Juventus nelle ultime ore ma Paolo Paganini non crede a un suo ritorno in Serie A

Nelle scorse ore alcune fonti hanno riportato della possibilità che Theo Hernandez torni nel campionato di Serie A in Italia. Nello specifico si è detto che il giocatore, tramite il suo agente, si sarebbe offerto sia al Napoli che alla Juventus. Al momento si tratta solamente di voci e indiscrezioni che non hanno trovato particolare conferma ma che sicuramente hanno fatto discutere e parlare gli opinionisti. Tra questi il giornalista Paolo Paganini, intervenuto come ospite su TMW Radio nel pomeriggio di giovedì.

CREDO POCO AL RITORNO DI THEO IN ITALIA

Le dichiarazioni di Paolo Maldini sul mercato della Serie A in generale e sulla situazione Theo in particolare: "Juventus, forse è passata inosservata la notizia che ora ha un management di livello. Quando hai Carnevali e Massara, ecco che parti bene e hai una base importante. Poi la Juve ha fatto due colpi importanti, ne farà ancora, sta trattando Suzuki, si è buttata su Tomori, credo poco al ritorno di Theo Hernandez, mentre Spalletti sta lavorando su Viahovic, perché la Juve farà una seconda punta. David è restio a partire, è vero, ma lui vuole una seconda punta e vuole Viahovic. E ora si parla di Leao, per il Milan, che Mendes potrebbe portare al Manchester United. La Roma si sta muovendo, soprattutto per Endrick, ma anche il Napoli. E poi c'è l'Inter che ha preso Stones"