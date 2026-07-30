Leao ci sarà nell'amichevole contro l'Inter? Gli aggiornamenti di Ramazzotti

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Nella giornata di ieri la squadra rossonera in ritiro a Perth, in Australia per la tournée estiva, è stata raggiunta da un nuovo acquisto e uno che potrebbe presto diventare una nuova cessione, entrambi portoghesi: Gonçalo Ramos e Rafael Leao. I due calciatori lusitani si sono subito messi al lavoro agli ordini del connazionale Ruben Amorim. La prossima amichevole rossonera è in programma il prossimo 5 agosto contro l'Inter: vedremo se ci sarà spazio per entrambi o solo uno dei due. Il giornalista Andrea Ramazzotti, inviato per la Gazzetta dello Sport, ne ha parlato sulla rosea. Questo un estratto delle sue considerazioni sui primi giorni di ritiro di Ramos e Leao:

"Rafa ha iniziato a sudare a Perth. Da vedere se sarà utilizzato nel derby contro l'Inter della prossima settimana dove invece dovrebbe debuttare, anche se solo per qualche minuto, Ramos. Nkunku va verso il recupero. Sta meglio Gila che però non forza dopo il fastidio accusato sabato alla coscia destra. Stasera è atteso lo sbarco del difensore Diawara, ultimo acquisto del Milan".