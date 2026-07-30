Ceccarini: "Futuro di Leao un rebus. Serve offerta da almeno 50 milioni"
Nelle scorse ore Rafael Leao ha raggiunto i suoi compagni e il suo nuovo allenatore Ruben Amorim a Perth, in Australia, dove ha iniziato a preparare la sua stagione. Difficile dire oggi dove la giocherà il portoghese. Sicuramente è poco probabile che possa rimanere al Milan, per motivi ambientali e tattici. Al momento però, a parte l'interessamento della Turchia che il giocatore ancora mette in disparte, non sono arrivate offerte concrete. Su Tuttomercatoweb.com, il direttore Niccolò Ceccarini fa il punto della situazione.
LEAO UN REBUS: SERVE OFFERTA DA 50 MILIONI
Il commento di Niccolò Ceccarini su Rafael Leao: "Il futuro di Rafael Leao è ancora un rebus. Il giocatore è sul mercato ma serve un'offerta da almeno 50 milioni di euro. Per il momento non ci sono stati movimenti importanti dalla Premier League e quindi l'ipotesi Turchia nei prossimi giorni potrebbe diventare quella più concreta con Fenerbahce e Galatasaray pronte all'azione. Se Leao dovesse partire il Milan potrebbe intervenire prendendo un trequartista di piede mancino"
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