MN - Roganovic racconta Kostic: "Un grande calciatore, mi ricorda Kane"

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Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero. Ecco un estratto delle sue interessanti considerazioni:

Ci racconti qualcosa di Andrej Kostic, tuo ex compagno al Partizan e in nazionale?

“Prima di tutto è una persona splendida e un grande calciatore. Mi ricorda Harry Kane perché è un falso nove che ama abbassarsi per partecipare alla manovra e poi concludere verso la porta. È andato al Milan per crescere ulteriormente e dimostrare il suo valore. Sono convinto che farà molto bene".