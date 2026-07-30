Bianchin su Soulè: "La Roma chiede 40 milioni ma si può chiudere a 30"

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Per strappare Matias Soulè alla Roma serviranno almeno 40 milioni

Il Milan cerca un calciatore che possa agire sulla trequarti e unirsi alla batteria che in questo momento è formata da Pulisic, Nkunku, sulla carta ancora Leao e Loftus-Cheek più alcuni giovani come Cissè e Guernier. Il club rossonero vuole in particolare un calciatore mancino e per questo negli ultimi giorni sta prendendo piede l'ipotesi Matias Soulè dalla Roma. Ne ha parlato su Gazzetta.it il collega giornalista Luca Bianchin, fornendo anche qualche dettaglio sulle richieste del club giallorosso.

SOULÈ, LA ROMA CHIEDE 40 MILIONI MA SI PUÒ CHIUDERE A 30

Il commento del collega Luca Bianchin su Matias Soulè, possibile obiettivo per l'attacco del Milan: "Matias Soulè è uno dei giocatori in lista come rinforzo per la trequarti: potrebbe diventare il giocatore che, assieme a Pulisic o Nkunku, supporterà Gonçalo Ramos partendo da destra. La Roma chiede 40 milioni ma diciamo che ragionevolmente si può pensare di chiudere a 30".