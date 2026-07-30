Il primo giorno di Gonçalo Ramos in rossonero: il video del Milan

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Gonçalo Ramos ha vissuto le prime 24 ore da calciatore del Milan: il video pubblicato dal club

Nella giornata di ieri il Milan ha abbracciato a Perth il suo nuovo attaccante Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese sbarca in rossonero con tanti pesi da sostenere sulle sue spalle: in primis quello dell'attacco del Diavolo, in secondo luogo quello della maglia numero 9 ma semplice da gestire e infine anche quello di essere il calciatore che è stato pagato di più nella storia del club. Sul volto, all'arrivo in Hotel in Australia, non sembravano esserci preoccupazioni: sorrisi, serenità e determinazione.

IL PRIMO GIORNO DI GONCALO RAMOS AL MILAN

Il Milan sul suo canale YouTube ha pubblicato un video con il primo giorno rossonero di Gonçalo Ramos. Si vede l'arrivo nel quartier generale rossonero con il primo saluto ai nuovi compagni: gli abbracci più intensi con Matteo Gabbia e Mario Gila, oltre che ovviamente con il tecnico suo connazionale Ruben Amorim. Successivamente le immagini di quest'oggi: prima in palestra al mattino a lavorare con Rafael Leao e poi in campo, sempre con l'altro lusitano, a lavorare con il pallone ma ancora a parte. Prima della sessione in campo è stato "salutato" dai compagni con le classiche pacche sulla schiena.