Zazzaroni sul mercato in Serie A: "Non ci sono idee e non ci sono soldi"

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Secondo Zazzaroni nel calciomercato di Serie A non ci sono idee e non ci sono soldi

Il Milan era oggettivamente partito con il botto in apertura di calciomercato con due colpi che in totale hanno alleggerito il portafoglio rossonero di oltre 100 milioni: l'attaccante Gonçalo Ramos e il difensore Mario Gila. Da quel momento tutto tace in entrata e in uscita per la prima squadra, al netto dell'arrivo del giovane Diawara. In generale però è tutta la Serie A che sta vivendo un calciomercato abbastanza passivo, termometro dello stato di salute del nostro calcio al giorno d'oggi. Un commento in merito lo ha proposto Ivan Zazzaroni, direttore del CorSport, come ospite al programma di Radio 24 Tutti Convocati.

MERCATO SERIE A, NON CI SONO IDEE E SOLDI

Le considerazioni di Ivan Zazzaroni sul mercato della Serie A, a partire da quello che sta facendo la Roma: "Non sto capendo molto il mercato della Roma. Santiago Castro ha un potenziale enorme, ma serviva un esterno. Hanno blocchi economici per il settlement, ma io non riesco a spiegarmi nessun mercato di quest'anno, non ci sono idee e non ci sono soldi. Faremo quel che si può"