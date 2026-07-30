MN - Roganovic racconta Kostic: "L’unico aspetto su cui deve ancora crescere è quello tattico, ma al Milan potrà migliorare"

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Il Milan punta forte su Andrej Kostic e, dal Montenegro, c’è chi è convinto che i rossoneri abbiano messo le mani su un talento destinato a lasciare il segno nel calcio serbo ma sopratutto mondiale. Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it Milan Roganovic, nazionale montenegrino ed ex compagno di squadra di Kostic al Partizan Belgrado, che non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per il nuovo acquisto rossonero.

Il Montenegro ha prodotto campioni come Savicevic, Mijatovic, Jovetic, Savic e Vucinic. Kostic può essere il prossimo grande talento del vostro Paese?

“Sì, ne sono convinto. Sta imparando da giocatori come Jovetic e Savic e, se continuerà a lavorare con questa mentalità, farà grandi cose. Dal punto di vista fisico è già pronto e anche mentalmente ha tutto per imporsi. L’unico aspetto su cui deve ancora crescere è quello tattico, ma al Milan avrà tutte le possibilità per migliorare".

Quanti gol ti aspetti da lui se resterà per tutta la stagione?

“Tra i 10 e i 15 gol, a patto che giochi con continuità".