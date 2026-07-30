FOTO - Pulisic e Gimenez a Milanello, gli scatti dell'allenamento in palestra
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Mentre la squadra è in ritiro a Perth Pulisic e Gimenez cominciano il percorso di rientro a Milanello per recuperare dagli infortuni
Mentre il resto della squadra è in tournée a Perth, il duo Pulisic-Gimenez ha raggiunto Milanello per cominciare il percordo di lavoro propedeutico al rientro dopo gli infortuni subiti al Mondiale delle scorse settimane. Gli esami svolti da Pulisic anno evidenziato un edema osseo nella zona di giunzione tra tibia e perone: l'obiettivo è di averlo a disposizione per Torino-Milan di fine agosto.
Per Gimenez invece il problema è "solo" una distorsione alla caviglia; anche qui il rientro in campo è previsto per la fine di agosto e l'inizio di settembre, con il percorso di rientro che andrà monitorato in modo costante.
Meanwhile at Milanello...— AC Milan (@acmilan) July 30, 2026
First day back for Puli & Santi 🎞️ pic.twitter.com/Pfm8qyFDbs
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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