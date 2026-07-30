Mondiali a investitori privati? La UEFA contro la FIFA con un duro comunicato

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La UEFA ha diramato un duro comunicato contro la FIFA

Negli ultimi giorni è emersa l'indiscrezione, confermata da più fonti, che la FIFA sarebbe pronta a vendere parte dei diritti del Mondiale di calcio a investitori privati. Una proposta che sarebbe già in stato avanzato e che ha scatenato lo sdegno di diverse federazioni e non solo. La UEFA si è detta subito contraria e lo ha ribadito con un duro comunicato contro la FIFA diramato nel pomeriggio di giovedì 30 luglio.

UEFA CONTRO FIFA: IL DURO COMUNICATO

Questo il duro comunicato della UEFA contro la FIFA: "L’UEFA e le sue 55 associazioni membre sono unite come un solo blocco. Respingiamo all'unanimità e in modo inequivocabile la proposta della FIFA di trasferire quote di proprietà della Coppa del Mondo e di altre competizioni FIFA a investitori privati.

La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto d'investimento. È uno dei più grandi patrimoni sportivi del calcio, costruito nel corso di generazioni da giocatori, selezioni nazionali e tifosi in ogni continente. Nessuna parte di esso deve mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

È irresponsabile e indefendibile che una proposta di tale rilevanza per il calcio sia stata concepita in gran segreto e portata fino a un passo dall'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro a cui è affidata la gestione di questo sport. Questa non è solo una profonda mancanza di leadership, ma un'abdicazione ai doveri della FIFA quale custode del calcio mondiale.

Le associazioni nazionali di tutto il mondo si trovano ora di fronte a un ultimatum: accettare la cattura irreversibile delle più grandi competizioni calcistiche o subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", ma una governance basata sull'intimidazione: un atto di coercizione indegno di un'istituzione incaricata di guidare il gioco a livello globale.

Ma la nostra opposizione va ben oltre le questioni di metodo.

Nel momento stesso in cui investitori esterni acquisiranno quote di proprietà nelle competizioni FIFA, il calcio cambierà per sempre. Il rendimento commerciale diventerà un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventeranno una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, sui format delle competizioni e sul futuro stesso del calcio non sarà più guidata da ciò che è meglio per questo sport, ma da ciò che garantisce i migliori profitti agli azionisti.

Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di chi ha come primo dovere quello di massimizzare il ritorno finanziario. Né gli interessi delle associazioni nazionali, delle leghe, dei club, dei giocatori e dei tifosi possono essere subordinati ai guadagni degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro in nome del profitto.

La posizione dell'Europa è chiara. Non concederemo mai la nostra legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale per vendere ciò che custodisce soltanto in dote per le generazioni future.

A seguito delle discussioni odierne, nessuna nazionale UEFA prenderà parte ad alcuna competizione FIFA finché tali proposte rimarranno in vigore, a meno che questo progetto non venga del tutto abbandonato e non vengano fornite garanzie vincolanti che la FIFA non aprirà mai più la propria governance o le proprie competizioni alla proprietà privata.

Nessuno deve avere dubbi: l'UEFA e le sue associazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

Ci sono momenti in cui le istituzioni non vengono giudicate per ciò che sono disposte ad accettare, ma per ciò su cui rifiutano di scendere a patti. Questo è uno di quei momenti.

Ci sono cose semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo FIFA appartiene al calcio. Gli apparterrà per sempre. E finché l'Europa avrà voce in capitolo, non sarà mai in vendita".